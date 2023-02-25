İvan Zenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Zenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Zenkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Zenkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Zenkov 2 Eylül 2003 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Зеньков Иван Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Zenkov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk II futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk II takımına 25 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Zenkov'nin Shakhter Soligorsk II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Zenkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Zenkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Zenkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Zenkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Soligorsk II

23 Şubat 2022 yılında Shakhter

25 Kasım 2022 yılında Soligorsk II

İvan Zenkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Zenkov şuan Shakhter Soligorsk II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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