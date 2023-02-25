İvan Zhestkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Zhestkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Zhestkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Zhestkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Zhestkin 8 Mayıs 1991 tarihinde Gomel şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Жёсткин Иван Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Zhestkin Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Gomel futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Gomel takımına 23 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Zhestkin'nin Lokomotiv Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Zhestkin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zhestkinvania/

İvan Zhestkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Zhestkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Zhestkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Zhestkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Gomel II

1 Ocak 2011 yılında FK DSK-Gomel

1 Ocak 2012 yılında Svetlogorsk

1 Ocak 2013 yılında Vedrich-97

1 Ocak 2014 yılında Gomelzheldor

1 Temmuz 2015 yılında Belshina

1 Ocak 2017 yılında Gomel

12 Şubat 2021 yılında Dnepr Mogilev

23 Mart 2022 yılında Lokomotiv Gomel

İvan Zhestkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Zhestkin şuan Lokomotiv Gomel takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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