İvan Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Zivkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Zivkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Zivkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Zivkovic 17 Şubat 1998 tarihinde Belgrade şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Zivkovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer As yapmaktadır. İvan Zivkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Alfa Modriča futbol takımında oynamaktadır. FK Alfa Modriča takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Zivkovic'nin FK Alfa Modriča ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Zivkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Zivkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvan Zivkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Zivkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Aralık 2018 yılında Sopot

9 Şubat 2019 yılında FK Novi Sad

17 Ağustos 2019 yılında Timok Zajecar

7 Şubat 2020 yılında FK Drina

12 Mart 2021 yılında FK Alfa Modriča

12 Temmuz 2021 yılında FC Suduroy

31 Ocak 2022 yılında Tekstilac

29 Temmuz 2022 yılında FK Alfa Modriča

İvan Zivkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Zivkovic şuan FK Alfa Modriča takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.