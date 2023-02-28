İvan Zotko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Zotko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Zotko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Zotko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Zotko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Zotko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Zotko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Zotko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Zotko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Zotko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Zotko 9 Temmuz 1996 tarihinde Chudniv, Zhytomyr Oblast şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Зотько Іван Вячеславович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Zotko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Zotko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Zotko'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Zotko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivan_zotko_13/

İvan Zotko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Zotko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Zotko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Zotko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Metalist U19

1 Temmuz 2014 yılında Metalist II

1 Ocak 2016 yılında Metalist

8 Temmuz 2016 yılında V. Mestalla

10 Ocak 2018 yılında Elche CF

10 Ocak 2019 yılında Lleida Esportiu

30 Haziran 2019 yılında Elche CF

15 Ağustos 2019 yılında Olimpik Donetsk

1 Temmuz 2021 yılında Kryvbas

4 Şubat 2023 yılında FC Urartu

İvan Zotko kimdir

İvan Zotko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Zotko şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Metalist Kharkiv

İvan Zotko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U18 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İvan Zotko nereli

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