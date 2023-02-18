İvan Zutic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Zutic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Zutic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Zutic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Zutic 5 Kasım 2000 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Žutić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Zutic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Zutic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Hrvatski Dragovoljac futbol takımında oynamaktadır. NK Hrvatski Dragovoljac takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Zutic'nin NK Hrvatski Dragovoljac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Zutic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Zutic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Zutic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Zutic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında NK Rudes U17

1 Temmuz 2017 yılında NK Rudes U19

5 Ağu 2019 yılında Z. Jurjevac

20 Temmuz 2021 yılında Bijelo Brdo

25 Temmuz 2022 yılında Hrv Dragovoljac

İvan Zutic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Zutic şuan NK Hrvatski Dragovoljac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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