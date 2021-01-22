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  3. İvana Sert aşka geldi! Sevgilisinin adını ayağının altına yazdı!

İvana Sert aşka geldi! Sevgilisinin adını ayağının altına yazdı!

Şimdilerde Doya Doya Moda programında jürilik yapan İvana Sert sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alay konusu oldu.

İvana Sert aşka geldi! Sevgilisinin adını ayağının altına yazdı!

Modacı İvana Sert, bir süredir beraber olduğu iş insanı sevgilisi Sezer Dermenci'ye aşkını ilan etmek için ayağının altına adını yazdırdı. Sert, ayak başparmağına da kalp çizdi.

İvana Sert bu anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmedi.

İvana Sert aşka geldi! Sevgilisinin adını ayağının altına yazdı!

41 yaşındaki modacının, bu anlamsız hareketi sosyal medyada alay konusu olmaktan kurtulamadı.

İvana Sert aşka geldi! Sevgilisinin adını ayağının altına yazdı!

İvana Sert geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Doya Doya Moda programında jüri olarak devam etme kararı almıştı.

İvana Sert aşka geldi! Sevgilisinin adını ayağının altına yazdı!

Sert, sevgilisi Sezer Dermenci'nin doğum gününü kutlamak için Sarıyer'de bir otel odası tutmuştu.

İvana Sert aşka geldi! Sevgilisinin adını ayağının altına yazdı!

Sevgilisine evde kahvaltı yaparken, "Valizi topla" diyerek otele götüren Sert, sevgilisinin de kendisi gibi tarih sevgisi olduğunu ve bu yüzden tarihi bir yapıda kalmayı tercih ettiklerini belirtmişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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