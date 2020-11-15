Ivana Sert, oğlunun okul ücreti nedeniyle nafakasına yüzde 300 zam istedi

Moda Ödülleri Töreni'nde 'YIlın Moda İkonu' unvanını alan ünlü stilist, törene yaklaşık bir yıldır birlikte oldukları bilinen Sezer Dermenci ile katılım gösterdi.

Kendi ismiyle çıkardığı kozmetik ürünleri kapsamında son yıllarda ticarete atıldığı bilinen Sert'in, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün getirmiş olduğu pandemi süreci nedeniyle müzik çalışmalarına ara verdiği öğrenildi.

Eski eşi Yurdal Sert’in ödediği aylık 5 bin TL nafakanın 15 bin TL’ye çıkarılması için mahkemeye başvuran ünlü modacı “Oğlum Ateş’in okul ücreti çok yüksek” ifadesini kullandı.

İvana Sert’e nafakanın yüzde 300 artırılması talebine sosyal medyadan tepki yağdığı hatırlatılınca ünlü modacı, bu eleştirilere kulak asmadığını ifade etti.