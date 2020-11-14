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İvana Sert: "Yaz aşkı diyordunuz, kış geldi hala beraberiz"

İş adamı Sezer Dermenci ile yeni bir aşk yaşayan Ivana Sert Nişantaşı'nda görüntülendi. Modacı Sert, ilişkisi hakkında yaz aşkı söylemlerine dikkat çekerek açıklamada bulundu.

İvana Sert: "Yaz aşkı diyordunuz, kış geldi hala beraberiz" 116