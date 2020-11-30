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  3. Ivana Sert'ten şok eden itiraf: Şampuana asit koydular

Ivana Sert'ten şok eden itiraf: Şampuana asit koydular

Eski model Ivana Sert Türkiye'ye geldiği ilk günlerde başına gelen talihsiz ve bir o kadar da şaşırtıcı olayları anlattı.

Ivana Sert'ten şok eden itiraf: Şampuana asit koydular

Türkiye'de bir stil programı ile tanınan Ivana Sert kariyerinin ilk yıllarında başına gelenleri anlatırken şaşırtıcı itiraflarda bulundu.

Ivana Sert'ten şok eden itiraf: Şampuana asit koydular

 Eski model Ivana Sert hem güzelliği hem de sempatik tavırları ile bir anda Türkiye'de büyük bir kitlenin sevgisini kazanmıştı.

Ivana Sert'ten şok eden itiraf: Şampuana asit koydular

Samimi açıklamalarda bulunan Ivana Sert, bir moda okulunda başladığı öğretmenliğinde öğrencilere Türkiye'ye ilk geldiği günlerden bahsederken, beraber aynı evde kaldığı model kızların kendisini çok kıskandığını söyledi.

Ivana Sert'ten şok eden itiraf: Şampuana asit koydular

Ünlü tasarımcı Ivana Sert, Türkiye'ye ilk geldiği hafta kıyafetsiz kaldığını belirtti.

2000'li yılların aranılan modeli olan Sert, o günlerde beraber aynı evde kaldığı model kızların kendisini çok kıskandığını söyledi ve şampuanına asit bile koyduklarını anlattı.

Ivana Sert'ten şok eden itiraf: Şampuana asit koydular

Ivana Sert, iş insanı Yurdal Sert ile evliliğini 7 yıl önce bitirmişti. Sert, velayeti kendisinde olan çocuğu Ateş için nafakanın artırılması için dava açmıştı.

Ivana Sert'ten şok eden itiraf: Şampuana asit koydular

Sezer Dermenci ile yaz aylarında başlayan birliktelikleri devam eden Ivana Sert, "Bize yaz aşkı yazanlar oldu. Göründüğü gibi kış ayları geldi, biz aşka devam ediyoruz. Yaz aşkı olmadığını herkes anladı" demişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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