İvane Potskhveria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvane Potskhveria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvane Potskhveria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvane Potskhveria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvane Potskhveria 24 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ივანე ფოცხვერია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvane Potskhveria Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvane Potskhveria'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvane Potskhveria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvane Potskhveria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvane Potskhveria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvane Potskhveria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2023 yılında Kolkheti Poti

İvane Potskhveria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvane Potskhveria şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

İvane Potskhveria Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 21 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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