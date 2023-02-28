İvanilson Magalhaes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvanilson Magalhaes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvanilson Magalhaes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvanilson Magalhaes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvanilson Magalhaes 4 Nisan 1999 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Ivanilson Joaquim Monteiro Magalhães şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvanilson Magalhaes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. İvanilson Magalhaes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvanilson Magalhaes'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvanilson Magalhaes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivanilson20._/

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İvanilson Magalhaes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvanilson Magalhaes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

İvanilson Magalhaes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvanilson Magalhaes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Belenenses U19

1 Temmuz 2017 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2018 yılında Aves U23

1 Temmuz 2020 yılında Leiria

1 Temmuz 2021 yılında Canelas 2010

28 Temmuz 2022 yılında Zimbru Chisinau

İvanilson Magalhaes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvanilson Magalhaes şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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