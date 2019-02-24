Ivanka Trump: “ABD Venezuela’nın cesur insanlarının yanında”

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve baş danışmanı Ivanka Trump, Venezuela'deki siyasi kriz ve iç karışıklık ile ilgili sosyal medyadan babasına destek vererek, "ABD Venezuela'nın cesur insanları ile birlikte duruyor" dedi.

Donald Trump'ın baş danışmanı Ivanka Trump sosyal medyada Twitter üzerinden Venezuela ile ilgili ilk defa yaptığı açıklamada, "ABD, Venezuela'nın cesur insanları ile birlikte duruyor. Venezuela zalimlikten demokrasiyi ve özgürlüğü arıyor. Sen çok yaşa" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA