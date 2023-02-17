İvann Strohbach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvann Strohbach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvann Strohbach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvann Strohbach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvann Strohbach 25 Ocak 2000 tarihinde Lancy şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsviçre,Peru uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvann Strohbach Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvann Strohbach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 1 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. İvann Strohbach'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvann Strohbach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvann Strohbach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvann Strohbach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvann Strohbach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Servette U18

1 Temmuz 2018 yılında Servette U21

22 Temmuz 2019 yılında Team Vaud U21

30 Haziran 2020 yılında Servette U21

1 Temmuz 2020 yılında Team Vaud U21

1 Ağu 2021 yılında Stade Nyonnais

İvann Strohbach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvann Strohbach şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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