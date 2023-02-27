İvar Orn Arnason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvar Orn Arnason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvar Orn Arnason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvar Orn Arnason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvar Orn Arnason 12 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvar Orn Arnason Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvar Orn Arnason, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 31 Aralık 2014 tarihinde katılmıştır. İvar Orn Arnason'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 31 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

İvar Orn Arnason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvar Orn Arnason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvar Orn Arnason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvar Orn Arnason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Aralık 2014 yılında KA Akureyri

15 Mayıs 2018 yılında Mangi

16 Ekim 2018 yılında KA Akureyri

14 Mayıs 2019 yılında Víkingur Ó.

18 Temmuz 2019 yılında KA Akureyri

İvar Orn Arnason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvar Orn Arnason şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvar Orn Arnason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KA Akureyri

İzlanda U21 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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