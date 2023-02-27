İvar Orn Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvar Orn Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvar Orn Jonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvar Orn Jonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvar Orn Jonsson 2 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvar Orn Jonsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvar Orn Jonsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HK Kópavogs futbol takımında oynamaktadır. HK Kópavogs takımına 30 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. İvar Orn Jonsson'nin HK Kópavogs ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvar Orn Jonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvar Orn Jonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvar Orn Jonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvar Orn Jonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Víkingur

1 Ocak 2018 yılında Valur

30 Haziran 2020 yılında HK Kópavogs

İvar Orn Jonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvar Orn Jonsson şuan HK Kópavogs takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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