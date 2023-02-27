İvar Orri Gissurarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvar Orri Gissurarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvar Orri Gissurarson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvar Orri Gissurarson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvar Orri Gissurarson 3 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvar Orri Gissurarson Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HK Kópavogs futbol takımında oynamaktadır. HK Kópavogs takımına 1 Mayıs 2020 tarihinde katılmıştır. İvar Orri Gissurarson'nin HK Kópavogs ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İvar Orri Gissurarson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvar Orri Gissurarson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvar Orri Gissurarson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvar Orri Gissurarson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2020 yılında HK Kópavogs

İvar Orri Gissurarson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvar Orri Gissurarson şuan HK Kópavogs takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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