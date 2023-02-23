İvaylo Chochev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo Chochev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvaylo Chochev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvaylo Chochev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvaylo Chochev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo Chochev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvaylo Chochev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo Chochev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvaylo Chochev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvaylo Chochev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvaylo Chochev 18 Şubat 1993 tarihinde Tranchovitsa, Pleven şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ивайло Людмилов Чочев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvaylo Chochev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvaylo Chochev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 15 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. İvaylo Chochev'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

İvaylo Chochev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvaylo Chochev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İvaylo Chochev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvaylo Chochev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Chavdar

19 Aralık 2012 yılında CSKA Sofya

11 Temmuz 2014 yılında Palermo

18 Temmuz 2019 yılında Pescara

15 Ağustos 2020 yılında CSKA 1948

İvaylo Chochev kimdir

İvaylo Chochev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvaylo Chochev şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Spartak Pleven (1999-2008), Chavdar Etropole (2008-2010)

İvaylo Chochev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 18 numaralı formasıyla 8 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 4 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

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İvaylo Chochev nereli

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