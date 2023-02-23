İvaylo Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvaylo Dimitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvaylo Dimitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvaylo Dimitrov 26 Mart 1989 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ивайло Емилов Димитров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvaylo Dimitrov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvaylo Dimitrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Plovdiv takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İvaylo Dimitrov'nin Lokomotiv Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvaylo Dimitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvaylo Dimitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvaylo Dimitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvaylo Dimitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında Sportist Svoge

30 Haziran 2010 yılında CSKA Sofya

1 Eylül 2010 yılında Akademik Sofia

1 Ağustos 2011 yılında Etar

1 Ocak 2012 yılında Nesebar

1 Ağustos 2012 yılında Dob. Dobrich

1 Ocak 2015 yılında Slavia Sofia

24 Temmuz 2018 yılında Ararat-Armenia

21 Şubat 2019 yılında Zhetysu

30 Haziran 2019 yılında Ararat-Armenia

13 Temmuz 2019 yılında Arda Kardzhali

22 Ağustos 2019 yılında Etar

19 Aralık 2019 yılında Arda Kardzhali

1 Ocak 2020 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2021 yılında Minyor Pernik

11 Ocak 2022 yılında Lok. Plovdiv

İvaylo Dimitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvaylo Dimitrov şuan Lokomotiv Plovdiv takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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