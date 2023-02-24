İvaylo İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvaylo İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvaylo İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvaylo İvanov 30 Ağustos 2002 tarihinde Gabrovo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ивайло Ивайлов Иванов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvaylo İvanov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvaylo İvanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvaylo İvanov'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvaylo İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvaylo İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvaylo İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvaylo İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Yantra

13 Ocak 2023 yılında CSKA 1948 II

İvaylo İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvaylo İvanov şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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