İvaylo Klimentov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo Klimentov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvaylo Klimentov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvaylo Klimentov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvaylo Klimentov 3 Şubat 1998 tarihinde Batak şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ивайло Георгиев Климентов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvaylo Klimentov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dimitar Bozhkilov yapmaktadır. İvaylo Klimentov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvaylo Klimentov'nin Spartak Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvaylo Klimentov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvaylo Klimentov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvaylo Klimentov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvaylo Klimentov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Nàstic Juv. A

1 Temmuz 2014 yılında Ludogorets II

6 Temmuz 2018 yılında Vitosha

30 Haziran 2019 yılında Ludogorets II

1 Ekim 2019 yılında CSKA 1948

23 Temmuz 2022 yılında Spartak Varna

İvaylo Klimentov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvaylo Klimentov şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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