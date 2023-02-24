İvaylo Lazarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo Lazarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvaylo Lazarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvaylo Lazarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvaylo Lazarov 11 Nisan 1992 tarihinde Dobrich şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ивайло Стефанов Лазаров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvaylo Lazarov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvaylo Lazarov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dobrudzha Dobrich futbol takımında oynamaktadır. Dobrudzha Dobrich takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İvaylo Lazarov'nin Dobrudzha Dobrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvaylo Lazarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvaylo Lazarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvaylo Lazarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvaylo Lazarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında Dunav

1 Ağustos 2014 yılında Dob. Dobrich

1 Şubat 2015 yılında C. Balchik

1 Temmuz 2016 yılında Vitosha

1 Temmuz 2019 yılında Dob. Dobrich

22 Eylül 2020 yılında Hebar P.

1 Temmuz 2021 yılında Neftochimik

1 Ocak 2022 yılında Dob. Dobrich

İvaylo Lazarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvaylo Lazarov şuan Dobrudzha Dobrich takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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