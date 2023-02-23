İvaylo Markov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo Markov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvaylo Markov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvaylo Markov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvaylo Markov 5 Haziran 1997 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ивайло Бориславов Марков şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvaylo Markov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İvaylo Markov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvaylo Markov'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvaylo Markov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvaylo Markov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvaylo Markov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvaylo Markov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2016 yılında Lok. Plovdiv

11 Ocak 2017 yılında Tsarsko Selo

30 Haziran 2017 yılında Lok. Plovdiv

16 Şubat 2018 yılında Dunav

1 Temmuz 2018 yılında Cherno More

25 Temmuz 2018 yılında Tsarsko Selo

30 Haziran 2019 yılında Cherno More

1 Temmuz 2019 yılında Tsarsko Selo

16 Temmuz 2021 yılında Hapoel Hadera

1 Temmuz 2022 yılında Podbeskidzie

İvaylo Markov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvaylo Markov şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Slavia Sofia U19

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.