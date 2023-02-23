İvaylo Mihaylov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo Mihaylov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvaylo Mihaylov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvaylo Mihaylov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvaylo Mihaylov 28 Temmuz 2000 tarihinde Blagoevgrad şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ивайло Николаев Михайлов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvaylo Mihaylov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. İvaylo Mihaylov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hebar Pazardzhik futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvaylo Mihaylov'nin Hebar Pazardzhik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvaylo Mihaylov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvaylo Mihaylov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvaylo Mihaylov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvaylo Mihaylov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Pirin

2 Temmuz 2020 yılında S. Simitli

30 Haziran 2021 yılında Pirin

1 Temmuz 2021 yılında Hebar P.

İvaylo Mihaylov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvaylo Mihaylov şuan Hebar Pazardzhik takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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