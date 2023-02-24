İvaylo Mihaylov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo Mihaylov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvaylo Mihaylov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvaylo Mihaylov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvaylo Mihaylov 18 Ocak 1991 tarihinde Pleven şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ивайло Румянов Михайлов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvaylo Mihaylov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvaylo Mihaylov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvaylo Mihaylov'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvaylo Mihaylov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvaylo Mihaylov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvaylo Mihaylov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvaylo Mihaylov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Akademik

1 Temmuz 2014 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2016 yılında Botev Vratsa

1 Ocak 2021 yılında Sportist Svoge

1 Temmuz 2022 yılında Yantra

İvaylo Mihaylov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvaylo Mihaylov şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.