İvaylo Naydenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo Naydenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvaylo Naydenov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvaylo Naydenov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvaylo Naydenov 22 Mart 1998 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ивайло Красимиров Найденов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvaylo Naydenov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvaylo Naydenov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvaylo Naydenov'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvaylo Naydenov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvaylo Naydenov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvaylo Naydenov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvaylo Naydenov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2016 yılında Levski Sofia

21 Şubat 2019 yılında Arda Kardzhali

30 Haziran 2019 yılında Levski Sofia

1 Ocak 2022 yılında Hebar P.

1 Temmuz 2022 yılında Lok. Sofia

İvaylo Naydenov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvaylo Naydenov şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvaylo Naydenov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Levski Sofia (-11/2016)

Bulgaristan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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