İvaylo Stoyanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo Stoyanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvaylo Stoyanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvaylo Stoyanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvaylo Stoyanov 13 Temmuz 1990 tarihinde Pernik şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ивайло Йорданов Стоянов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvaylo Stoyanov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvaylo Stoyanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvaylo Stoyanov'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvaylo Stoyanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvaylo Stoyanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvaylo Stoyanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvaylo Stoyanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Minyor Pernik

1 Ağustos 2013 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında Strumska Slava

1 Temmuz 2018 yılında Montana

6 Ağustos 2018 yılında Minyor Pernik

1 Ocak 2019 yılında Germaneya

1 Temmuz 2019 yılında Chavdar

1 Ocak 2020 yılında Strumska Slava

11 Şubat 2021 yılında Velbazhd

9 Temmuz 2021 yılında Kyustendil

5 Ocak 2023 yılında Strumska Slava

İvaylo Stoyanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvaylo Stoyanov şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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