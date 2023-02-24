İvaylo Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvaylo Vasilev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvaylo Vasilev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvaylo Vasilev 7 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ивайло Емилов Василев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvaylo Vasilev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvaylo Vasilev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvaylo Vasilev'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvaylo Vasilev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvaylo Vasilev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvaylo Vasilev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvaylo Vasilev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2020 yılında Bansko

1 Ocak 2021 yılında Dob. Dobrich

1 Temmuz 2021 yılında Sportist Svoge

İvaylo Vasilev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvaylo Vasilev şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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