İvazsız ne demek, TDK'ya göre İvazsız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İvazsız ne demek? İvazsız TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ivazsız kelimesi. Peki ivazsız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ivazsız nedir, ivazsız kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İVAZSIZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İvazsız kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ivazsız kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ödünsüz

- Karşılıksız



İVAZSIZ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- garazsız ivazsız

