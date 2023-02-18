İve Bilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İve Bilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İve Bilic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İve Bilic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İve Bilic 30 Eylül 1997 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ive Bilić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İve Bilic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İve Bilic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Hrvatski Dragovoljac futbol takımında oynamaktadır. NK Hrvatski Dragovoljac takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İve Bilic'nin NK Hrvatski Dragovoljac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İve Bilic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İve Bilic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İve Bilic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İve Bilic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2017 yılında Zagora Unesic

2 Şubat 2018 yılında NK Omis

14 Eylül 2018 yılında NK Hrvace

4 Şubat 2019 yılında Junak Sinj

8 Şubat 2022 yılında NK Dubrava ZG

19 Ağu 2022 yılında Hrv Dragovoljac

İve Bilic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İve Bilic şuan NK Hrvatski Dragovoljac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.