İvelin Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvelin Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvelin Georgiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvelin Georgiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvelin Georgiev 16 Kasım 2006 tarihinde Varshets şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ивелин Иванов Георгиев şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvelin Georgiev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvelin Georgiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvelin Georgiev'nin Montana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvelin Georgiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvelin Georgiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvelin Georgiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvelin Georgiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Montana

İvelin Georgiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvelin Georgiev şuan Montana takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

İvelin Georgiev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U17 takımında 21 numaralı formasıyla 13 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.