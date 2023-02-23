İvelin Popov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvelin Popov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvelin Popov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvelin Popov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvelin Popov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvelin Popov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvelin Popov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvelin Popov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvelin Popov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvelin Popov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvelin Popov 26 Ekim 1987 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ивелин Иванов Попов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvelin Popov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vasilev & Co. Consulting yapmaktadır. İvelin Popov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvelin Popov'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvelin Popov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivelin_popov_official/

İvelin Popov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvelin Popov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İvelin Popov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvelin Popov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Feyenoord U19

1 Temmuz 2005 yılında Litex Lovech

1 Eylül 2010 yılında Gaziantepspor

25 Ağustos 2012 yılında Kuban Krasnodar

1 Temmuz 2015 yılında Spartak Moskova

12 Şubat 2018 yılında Rubin Kazan

30 Haziran 2018 yılında Spartak Moskova

24 Ocak 2019 yılında Rostov

23 Ağustos 2020 yılında Sochi

1 Temmuz 2022 yılında Levski Sofia

İvelin Popov kimdir

İvelin Popov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvelin Popov şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

İvelin Popov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 10 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 91 maçta 18 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İvelin Popov nereli

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