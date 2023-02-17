İver Fossum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İver Fossum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İver Fossum kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İver Fossum ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İver Fossum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İver Fossum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İver Fossum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İver Fossum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İver Fossum 15 Temmuz 1996 tarihinde Drammen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İver Fossum Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. İver Fossum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 16 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. İver Fossum'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İver Fossum Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iverfossum/

İver Fossumboyu ve yaşı kaç

İver Fossum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İver Fossum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İver Fossum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İver Fossum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Strømsgodset

1 Ocak 2016 yılında Hannover

16 Ağu 2019 yılında Aalborg BK

İver Fossum kimdir

İver Fossum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İver Fossum şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Strømsgodset

İver Fossum Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç takımında 6 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 8 numaralı formasıyla 15 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İver Fossum nereli

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