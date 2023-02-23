İvi Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvi Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvi Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvi Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvi Lopez 29 Haziran 1994 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Iván López Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvi Lopez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRHfutbol yapmaktadır. İvi Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. İvi Lopez'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İvi Lopez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/14IviLopez

http://www.instagram.com/ivilopez10/

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İvi Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvi Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İvi Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvi Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Getafe CF B

1 Temmuz 2015 yılında Sevilla Atl.

7 Ağustos 2017 yılında Levante

27 Temmuz 2018 yılında Real Valladolid

30 Ocak 2019 yılında Levante

31 Ocak 2019 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2019 yılında Levante

13 Ağustos 2019 yılında SD Huesca

15 Ocak 2020 yılında Levante

16 Ocak 2020 yılında Ponferradina

21 Temmuz 2020 yılında Levante

1 Eylül 2020 yılında Rakow

İvi Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvi Lopez şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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