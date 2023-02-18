İvica Batarelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvica Batarelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvica Batarelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvica Batarelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvica Batarelo 12 Mayıs 1998 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvica Batarelo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. İvica Batarelo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İvica Batarelo'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvica Batarelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvica Batarelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvica Batarelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvica Batarelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağu 2010 yılında Din. Zagreb Jgd

22 Ağu 2011 yılında NK Solin Jgd

15 Temmuz 2013 yılında Adriatic Split

23 Şubat 2015 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2015 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk Split II

14 Şubat 2019 yılında NK Krsko

30 Haziran 2019 yılında Hajduk Split II

14 Ağu 2020 yılında HNK Sibenik

6 Şubat 2023 yılında Croat. Zmijavci

İvica Batarelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvica Batarelo şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

İvica Batarelo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U20 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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