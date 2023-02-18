İvica Vidovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvica Vidovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvica Vidovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvica Vidovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvica Vidovic 15 Şubat 2002 tarihinde Livno şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivica Vidović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvica Vidovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvica Vidovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvica Vidovic'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

İvica Vidovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvica Vidovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvica Vidovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvica Vidovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb II

28 Ocak 2022 yılında HNK Sibenik

30 Haziran 2022 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2022 yılında HNK Sibenik

İvica Vidovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvica Vidovic şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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