İvinti Yeri ne demek, TDK'ya göre İvinti Yeri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İvinti yeri ne demek? İvinti yeri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ivinti yeri kelimesi. Peki ivinti yeri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ivinti yeri nedir, ivinti yeri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İVİNTİ YERİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İvinti yeri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ivinti yeri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akarsuların, yataklarındaki çok eğimli bölgelerde köpürerek kaya döküntüleri arasından hızla aktıkları yer

