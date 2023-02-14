İvo Cande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvo Cande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvo Cande adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvo Cande Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvo Cande 18 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Portekiz,Gine-Bissau uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvo Cande Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Galaxies Football yapmaktadır. İvo Cande, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvo Cande'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvo Cande Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvo Cande isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvo Cande Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvo Cande futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Real SC U19

1 Ocak 2022 yılında Mirandela S19

1 Temmuz 2022 yılında FC Aarau

İvo Cande Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvo Cande şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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