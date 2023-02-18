İvo Cengic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvo Cengic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvo Cengic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvo Cengic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvo Cengic 27 Ocak 2003 tarihinde Dubrovnik şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivo Čengić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvo Cengic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvo Cengic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvo Cengic'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi 29 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvo Cengic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvo Cengic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvo Cengic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvo Cengic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2020 yılında Hajduk U19

10 Ağu 2021 yılında Dugopolje U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Dugopolje

30 Haziran 2023 yılında Hajduk Split

İvo Cengic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvo Cengic şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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