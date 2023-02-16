İvo Grbic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvo Grbic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvo Grbic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvo Grbic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvo Grbic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvo Grbic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvo Grbic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvo Grbic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvo Grbic 18 Ocak 1996 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivo Grbić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvo Grbic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. İvo Grbic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 20 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. İvo Grbic'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvo Grbic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivogrbic13/

İvo Grbicboyu ve yaşı kaç

İvo Grbic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvo Grbic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İvo Grbic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvo Grbic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2013 yılında Hajduk U19

14 Temmuz 2014 yılında Hajduk Split II

1 Aralık 2014 yılında Hajduk Split

13 Temmuz 2018 yılında NK Lokomotiva

20 Ağu 2020 yılında Atlético Madrid

19 Ağu 2021 yılında LOSC Lille

30 Haziran 2022 yılında Atlético Madrid

İvo Grbic kimdir

İvo Grbic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvo Grbic şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HNK Hajduk Split (2005-2014)

İvo Grbic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan takımında 12 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 13 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U14 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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İvo Grbic nereli

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