İvo Harizanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvo Harizanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvo Harizanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvo Harizanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvo Harizanov 7 Ocak 1987 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иво Жоров Харизанов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvo Harizanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvo Harizanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvo Harizanov'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvo Harizanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvo Harizanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvo Harizanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvo Harizanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Vihren

1 Şubat 2012 yılında Sl. Geroy

1 Temmuz 2014 yılında Horizont

1 Şubat 2015 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2017 yılında Botev Vratsa

26 Temmuz 2018 yılında Lokomotiv GO

11 Temmuz 2020 yılında Sportist Svoge

4 Ocak 2023 yılında Vitosha

İvo Harizanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvo Harizanov şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.