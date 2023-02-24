İvo Kazakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvo Kazakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvo Kazakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvo Kazakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvo Kazakov 30 Ocak 2002 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иво Казаков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvo Kazakov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LGT Football yapmaktadır. İvo Kazakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvo Kazakov'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvo Kazakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvo Kazakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvo Kazakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvo Kazakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2021 yılında Botev II

İvo Kazakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvo Kazakov şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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