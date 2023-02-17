İvo Mammini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvo Mammini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvo Mammini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvo Mammini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvo Mammini 15 Nisan 2003 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvo Mammini Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvo Mammini, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımına 6 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. İvo Mammini'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvo Mammini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/ivomammini/

İvo Mammini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvo Mammini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

İvo Mammini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvo Mammini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2020 yılında Gimnasia II

İvo Mammini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvo Mammini şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.