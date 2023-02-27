İvo Minkevics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvo Minkevics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvo Minkevics adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvo Minkevics Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvo Minkevics 28 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Ivo Minkevičs şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvo Minkevics Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Auda futbol takımında oynamaktadır. FK Auda takımına 2 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. İvo Minkevics'nin FK Auda ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvo Minkevics Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvo Minkevics isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvo Minkevics Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvo Minkevics futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FS Jelgava II

1 Ocak 2018 yılında Jelgava

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

2 Ağustos 2021 yılında Auda

İvo Minkevics Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvo Minkevics şuan FK Auda takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvo Minkevics Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Jelgava

Letonya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.