İvor Ljubanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvor Ljubanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvor Ljubanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvor Ljubanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvor Ljubanovic 29 Aralık 1998 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivor Ljubanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvor Ljubanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini zdunic-total yapmaktadır. İvor Ljubanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 3 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. İvor Ljubanovic'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvor Ljubanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvor Ljubanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvor Ljubanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvor Ljubanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2012 yılında HASK ZG Alt.

10 Ağu 2012 yılında Dubrava Tk Jgd.

1 Temmuz 2013 yılında Dubrava Tk U17

25 Temmuz 2014 yılında Lokomotiva U17

19 Ocak 2015 yılında Dragovoljac U17

1 Temmuz 2015 yılında Dragovoljac U19

19 Şubat 2016 yılında Istra 1961 U19

4 Temmuz 2016 yılında NK Istra

28 Ocak 2018 yılında Inter Zapresic

17 Ağu 2018 yılında NK Kustosija

3 Ağu 2021 yılında NK Dubrava ZG

İvor Ljubanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvor Ljubanovic şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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