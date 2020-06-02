İvrindi modern Devlet Hastanesine kavuşuyor

İvrindi'de yapımına 2017 yılı sonunda başlanan ve geçici kabulü yapılan Devlet Hastanesi hizmet için kapılarını önümüzdeki hafta açıyor.

Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, İvrindi Devlet Hastanesi Baş Hekimi Korkmaz Oruç ve Ak Parti İlçe Teşkilatının da aralarında bulunduğu heyet hastanede devam eden son rütuşları yerinde incelediler.

İncelemeler sonucu konuşma gerçekleştiren Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey "Pandemi sürecinde Türkiye özellikle sağlık alanında yaptığı yatırımlarla Dünya'da örnek gösterilen bir ülke konumuna geldi. Balıkesir'imiz de özellikle, sağlık yatırımları noktasında son yıllarda önemli bir pay almaktadır. Bu çerçevede İvrindi'de yapılan ve son derece modern ünite ve teknik cihazlarla donatılan Devlet Hastanemizin yapımında emeği geçenleri tebrik ediyor İvrindili hemşehrilerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." Dedi

İvrindi için çok büyük bir kazanç

İvrindi merkez de dahil 69 mahalleye sahip bir ilçe. Bu mahallelerde yaşayan vatandaşa yetecek büyüklükte ve donanımda bir Devlet Hastanesi'ne kavuştuklarını belirten İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, "Ak Parti Balıkesir Milletvekilimiz Mustafa Canbey, Ak Parti İl Başkan Yardımcımız Serkan Papaker, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Devlet Hastanesi Başhekimimimiz Uzm. Dr. Korkmaz Oruç ve Ak Parti İlçe Yönetimi ile birlikte Hastanemizin son durumunu yerinde inceledik.

Yapımı devam eden 3 bin m2 üzerine kurulu ve 10 bin m2 kapalı alana sahip İvrindi Yeni Devlet Hastanesinde 50 yatak kapasitesi, 1 Göğüs Hastalıkları uzmanı, 2 Dahiliye Uzmanı, 3 Diş Hekimi, 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, 1 genel cerrahi uzmanı, 6 Acil Pratisyen Hekim ve 139 personel ile birlikte önümüzdeki hafta içerisinde hizmet vermeye başlayacak" dedi.

Sağlık Sektöründe Örnek Bir Ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerek Pandemi sürecinde ortaya konulan mücadele gerekse bu zamana kadar ki süreçte ülkemizde Şehir Hastanelerinin açılması sonucu parmak ile gösterilen örnek ülke konumunda yer alıyoruz diyen Başkan Cengiz, "Bizler yönetici olarak ilçemize hizmet getirmek ile görevli kişileriz. Görevimize geldiğimiz ilk gün ki aşk ile çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İvrindi bundan sonra göç veren değil göç alan bir ilçe konumunda yer alacak. Bizler bunun için her alanda yürüttüğümüz çalışmalar ve oluşturmuş olduğumuz ekip ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel hizmetleri ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese İvrindi'li hemşehrilerim adına teşekkür ediyor, İlçemiz için büyük bir kazanç niteliği taşıyan Devlet Hastanesi ilçemize ve tüm İvrindi halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi

Kaynak: İHA