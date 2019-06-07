İvrindi’de çiftçi hayrı yüzlerce vatandaşı buluşturdu

İvrindi İlçesinde, Çelimler Mahallesinde düzenlenen geleneksel çiftçi hayrı yüzlerce çiftçiyi buluşturdu. Mahallenin Yayla mevkiinde düzenlenen hayırda dualar yapılırken, katılımcılara, çorba, pilav etli nohut ve ayran ikramı yapıldı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Çelimler Mahallesinde düzenlenen geleneksel çiftçi hayrı büyük ilgi gördü. Hayra, İvrindi Belediye Başkanı Ak Partili Yusuf Cengiz, bazı daire müdürleri ve yaklaşık bin kişi katıldı. Mahalle camiinde kılınan öğlen namazının ardından yağmur duası yapılırken, duadan sonra da yemek ikramı yapıldı. Mahalle Muhtarı Halil Çelim'in öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, konuklara ikram için seferber oldu. .Konuklara teşekkür eden muhtar Halil Çelim, "Biz bu hayrı dedelerimizden gördük. Yaşatmaya çalışıyoruz. Bu gün de hayrımızı yaptık. Dualarımızı yaptık. Kadınlarımızın hazırladıkları yemekleri ikram ettik. Bolluk ve bereket dualarıyla yağmur duası yaptık. Bunu devam ettirmeye kararlıyız. Hayrımıza katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA