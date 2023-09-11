İvrindi’de deforme olan yollara sıcak asfalt

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi İlçesi'nde deforme olan yollara sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İvrindi’de deforme olan yollara sıcak asfalt

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi İlçesi'nde deforme olan yollara sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Vatandaşlar, "Bizi tozdan dumandan kurtardığı için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a çok teşekkür ederim" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında; tarım arazilerine ulaşımı kolaylaştırmak için arazi yolu açarken bir yandan da sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi İlçesi'ni de tozdan, çamurdan ve deforme olmuş yollardan kurtarıyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı; taşıt yükü nedeniyle deformasyona uğrayan; İvrindi'nin Edremit Caddesi, Korucu Yolu, Kınık Yolu, Coşkun Sokak, Şehit Teğmen Akın Caddesi ve Sanayi Yolu'nda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Vatandaş memnun

Yolların yenilenmesi hakkında düşüncelerini dile getiren İvrindililer, "İlçemizin içine atılan asfaltlar, kaldırımlar 10 numara oldu. Bizi tozdan dumandan kurtardığı için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a çok teşekkür ederim. Büyükşehir İvrindi'ye güzel yatırımlar yapıyor. Örneğin Sanayi Yolu, dar ve tek şeritti şimdi ise yollar genişledi ve çift şeride çıktı. Biz gayet memnunuz" dedi.

İvrindi’de deforme olan yollara sıcak asfalt

İvrindi’de deforme olan yollara sıcak asfalt

İvrindi’de deforme olan yollara sıcak asfalt

İvrindi’de deforme olan yollara sıcak asfalt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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