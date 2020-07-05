İvrindi’de lavanta hasadı başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in İvrindi ilçesinde çiftçilerin buğday, arpa, yonca gibi ürünlere alternatif olarak tercih etmeye başladığı lavantada ilk hasat yapıldı.

Tıp ve kozmetiğin yanı sıra yağ üretim sektöründe de yaygın kullanılan lavantanın hasadı, İvrindi'ye bağlı Ayaklı Mahallesi'nde başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça ve İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, hasada katılarak üretim aşamasını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Cengiz, günümüzde lavanta üretiminin çiftçinin yüzünü güldürdüğünü, bu nedenle belediye olarak kalkınma, teşvik amaçlı her girişime destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Cengiz, şöyle konuştu:

“Arpa, buğday, gibi klasik tarım ürünlerinin dışında lavanta gibi oldukça önemli bir seviyede gelir sağlayan bir değerin üretiminin ilçe sınırlarımız içinde gerçekleştiriliyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Hemşehrilerimizin bu alandaki başarısını yakından takip ediyorum. Lavantayı sadece üretmekle kalmıyor, sabun, yağ, kolonya ve kozmetik ürünler başta olmak üzere birçok farklı alanda değerlendirip kazanç elde ediyorlar. Hayatımızda sağlık ve kozmetik anlamında önemli yer edinen lavanta ve bunun gibi güzel projelerin hayat bulması, devamlılığın sağlanması için desteğimiz her zaman sürecek.”





Kaynak: AA