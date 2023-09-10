İvrindilileri türküye doyurdular

Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği, bu kez Balıkesir'in İvrindi ilçesinde düzenlenen Korucu Panayırı'nda halk konseri verdi.

İvrindi'nin Korucu beldesinde gerçekleşen konserde; Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, daire amirleri ve yüzlerce vatandaş hazır bulundu. Şef Selami Seler'in öncülüğünde Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği bünyesindeki koronun Balıkesir yöresi ağırlıklı türkülerini seslendirdikleri konserde, vatandaşların zaman zaman hareketli türkülere, bazen dans edip oynayarak, bazen de türküleri birlikte söyleyerek eşlik etti. Konser sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, böylesi güzel bir konseri verdikleri için Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği üyelerine teşekkür ederek, "Konser çok güzel geçti. Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği korosu gerçekten başarılı bir grup. Türküleri seslendirirken hem yaşıyor hem de o duyguları bizlere yaşatıyorlar. Burada olmak beni de son derece mutlu kıldı. Kendilerine başta dernek başkanı ve benim çok kıymetli öğretmenim Nezihe Baltacı olmak üzere bu güzel konseri bizler için organize ettikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği Başkanı Nezihe Baltacı ise yaptığı açıklamada, Anadolu'nun dört bir yanından ezgileri türkü severlerin ayaklarına kadar götürüp, ücretsiz olarak verdikleri konserlerle dinletmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu gayeyle, kurulduğumuz ilk günden bu yana Ayvalık başta olmak üzere Balıkesir genelindeki ilçelerimizde yaşayan tüm halkımıza bu yönde ulaşmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar engelliler ve ailelerinin yanı sıra huzurevlerinde ikamet eden yaşlılarımızın ayaklarına giderek bu konserleri vermek, onları eğlendirmek bizleri son derece memnun kıldı. Bugün İvrindi halkıyla buluştuk. Konser öncesi ve sonrasında yorulduk ama son derece mutlu olduk. İvrindililerle birlikte türkülerimizi seslendirdik. Onlarla birlikte eğlendik. Bu tür çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

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Başkan Baltacı, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz'e de kendilerine yönelik gösterdiği konukseverlik için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)