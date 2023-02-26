İyad Abu Abaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İyad Abu Abaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İyad Abu Abaid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İyad Abu Abaid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İyad Abu Abaid 31 Aralık 1994 tarihinde Meisar şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da איאד אבו עביד şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İyad Abu Abaid Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İyad Abu Abaid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İyad Abu Abaid'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İyad Abu Abaid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İyad Abu Abaid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İyad Abu Abaid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İyad Abu Abaid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Maccabi Netanya

1 Temmuz 2015 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Temmuz 2016 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2017 yılında Kiryat Shmona

18 Eylül 2019 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Temmuz 2021 yılında H. Beer Sheva

İyad Abu Abaid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İyad Abu Abaid şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

İyad Abu Abaid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail takımında 5 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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